Почему привитые от "ковида" всё равно болеют?

Врачи не скрывают, что даже привитые от COVID-19 люди не защищены на 100% от заражения. Но есть один нюанс: получившие вакцину легче переносят инфекцию, сообщил в интервью ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Если же человек заболел ОРВИ после первой фазы, то ему стоит подождать до полного выздоровления и через две-три недели после исчезновения симптомов завершить вакцинацию. Максимальный разрыв между фазами может составлять до шести недель.

Вакцинация не гарантирует полной защиты от COVID-19, но позволит облегчить течение заболевания, сообщил Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Бывает, что повторно заражается непривитый человек. Таким пациентам следует в течение четырёх недель после повторного заражения оценить уровень антител и только потом прививаться.

Полностью вакцинированный и переболевший COVID-19 может быть в замешательстве из-за ревакцинации. Такой пациент может не делать повторную прививку, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Само заболевание дает хороший иммунитет на год точно", — отметил эксперт.

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