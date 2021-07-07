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Психиатр раскрыл влияние характера на развитие болезней

Здоровье » Здоровье и профилактика

Предрасположенному к развитию того или иного заболевания зависит от типа характера, сообщил врач-психиатр Сергей Поздняков.

Психиатр раскрыл влияние характера на развитие болезней

Меланхолики

Так, у меланхоликов чаще возникают проблемы с сосудами головного мозга. Поэтому у этой категории людей выше риск развития нарушения головного кровообращения, в том числе инсульта. Также у них слабо развита дыхательная система, поэтому они часто болеют заболеваниями лёгких.

В организме меланхоликов вырабатывается меньше эндорфинов и больше кортизола, снижающим иммунитет. Эти люди больше, чем другие склонны, к депрессии.

Холерики

Холерики очень вспыльчивые, а иногда даже агрессивные люди, поэтому у них часто нарушается отток желчи. Чаще всего холерики страдают заболеваниями печени, поджелудочной железы и желчнокаменной болезнью, сообщает сайт Москва 24.

Флегматики

Флегматичные люди отличаются спокойствием, но при этом имеют внутренние переживания. Основная особенность для флегматиков — проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе гастрит и язва желудка.

"Есть народная мудрость, которая гласит, что язва возникает не от того, что мы едим, а от того, что съедает нас", — пояснил эксперт.

Сангвиники

Сангвиники отличаются повышенной активностью и эмоциональностью. Чаще всего эти люди страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, они склонны к к злоупотреблению различными токсическими веществами, в том числе алкоголем.

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