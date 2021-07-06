В Москве начались испытания вакцины от COVID-19 для подростков

В Москве начались испытания вакцины от COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет. Первая и вторая фазы исследования будут проходить на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой.

Первый компонент вакцины уже получили 11 детей.

"Сегодня привиты у нас 11 человек. Следующим этапом идёт другая группа детей", — сообщил в эфире телеканала "Россия 24" главврач медучреждения, главный педиатр Департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов.

В общей сложности на базе медицинского учреждения планируется вакцинировать 50 человек.

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