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Если есть 5 шампиньонов в день, старость наступит намного позже

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Шампиньоны - богатые антиоксидантами суперпродукты.  Это невероятно функциональная пища, которая может продлить вашу жизнь и замедлить старение, благодаря высокому содержанию в них антиоксидантов.

Если есть 5 шампиньонов в день, старость наступит намного позже

Так утверждают исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США). Проведя ряд экспериментов, они пришли к выводу:

употребление пяти шампиньонов среднего размера в день может защитить от возрастных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, рак и болезни сердца.

Кратко об исследовании

Учёные сравнили количество антиоксидантов глутатиона и эрготионина у 13 видов грибов, включая шампиньоны.

“Мы обнаружили, что, без сомнения, грибы являются самым высоким диетическим источником этих двух антиоксидантов вместе взятых, и что некоторые виды действительно богаты ими обоими”, - сказал автор исследования Роберт Билман, почетный профессор пищевой науки (цитата издания Food News).

Почему глутатион и эрготионеин так полезны для нашего здоровья?

Как антиоксиданты, оба эти соединения нейтрализуют вредные свободные радикалы в нашем организме. Это нестабильные молекулы, которые могут вызвать повреждение ДНК и хроническое воспаление.

Тело естественным образом производит свободные радикалы, но источники в окружающей среде - обработанные пищевые продукты, сигаретный дым, токсичные химические вещества, солнечный свет, ионизирующее излучение и тяжелые металлы - увеличивают их производство.

Высокий уровень свободных радикалов связан с раком, болезнью Альцгеймера и сердечными заболеваниями.

Сторонники гипотезы, называемой “свободнорадикальной теорией старения”, считают свободные радикалы ответственными за то, почему наши тела стареют. Он утверждает, что кумулятивное повреждение ДНК, связывание белков и другие изменения, вызванные свободными радикалами, запускают этот процесс.

“У организма есть механизмы контроля свободных радикалов, включая эрготионеин и глутатион, но в конечном итоге накапливается достаточно свободных радикалов, чтобы вызвать повреждение, которое было связано со многими болезнями старения, такими как рак, ишемическая болезнь сердца и болезнь Альцгеймера”, - поясняет Билман.

По словам Билмана, в странах с высоким потреблением эрготионеина, таких как Франция и Италия, наблюдается меньше случаев нейродегенеративных расстройств. В то же время страны, где рацион питания беден эрготионином, такие как Соединенные Штаты, имеют риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.

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