Это не химия: природные вещества для сохранения здоровья мозга назвали учёные

Здоровье мозга — один из важнейших факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни. Как помочь ему сохранить свои функции на долгие годы?

Учёные всего мира многократно подчёркивают необходимость вести здоровый образ жизни, чтобы снизить вероятность приобретения разных форм старческого слабоумия. Кроме того, помочь мозгу сохранить ключевые функции, такие как память, концентрация и бодрствование, могут некоторые добавки. Специалисты назвали пять действенных, но не слишком разрекламированных.

L-теанин

Природная аминокислота, обладает потенциалом для улучшения умственной деятельности, особенно в сочетании с кофеином. Содержится в зелёном чае.

Ресвератрол

Антиоксидант, который естественным образом содержится в кожуре фиолетовых и красных фруктов, таких как виноград, малина и черника, а также в красном вине, шоколаде и арахисе. Улучшает память.

Куркумин

Антиоксидант, содержится в куркуме. Исследование, проведённое в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, показало, что люди, принимавшие куркумин, лучше справлялись с тестами на память и имели меньше аномальных белков в мозге. А в Индии, где куркума популярна, реже регистрируют случаи болезни Альцгеймера.

Креатин

Природное вещество, которое играет важную роль в энергетическом обмене во всём организме. Содержится в мясе, рыбе и яйцах. Креатиновые добавки улучшают память и мышление, особенно у тех, кто не ест мясо.

Фосфатидилсерин

Один из фосфолипидов, полезных для сохранения здоровья мозга. Улучшает мышление и память, помогает уменьшить возрастное снижение функции мозга, сообщает Express.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.