Инфекционист раскрыл особенности течения COVID-19 у привитых

У людей, получивших вакцину от COVID-19, больше шансов на то, что в случае заражения "ковидом" заболевание будет протекать в более лёгкой форме. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

При этом лечить их будут точно так же, как и тех, кто не прививался.

Тимаков также отметил, что если коронавирусом заразился тот, кто уже сделал прививку, то симптомы в целом не отличаются, но они немного меньше выражены. Также он добавил, что привитые пациенты защищены от разрушения тканей организма и внутренних органов.

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