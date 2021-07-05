EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вирусолог напомнил антипрививочникам, где заканчиваются их права и свободы
РПЦ приравняла отказ от вакцинации к греху
Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией
"Ситуация безнадёжная": Лолита высказалась о послании Дорониной президенту
Как изменятся бумажные деньги, рассказал зампред ЦБ РФ
Британская журналистка "отправила" Меган Маркл к психиатру
Игровая индустрия заработает в 2023 году более $200 млрд
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
"Поцелуй смерти" для Принса: Пригожин раскрыл планы Bloomberg

Инфекционист раскрыл особенности течения COVID-19 у привитых

Здоровье » Здоровье и профилактика

У людей, получивших вакцину от COVID-19, больше шансов на то, что в случае заражения "ковидом" заболевание будет протекать в более лёгкой форме. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

При этом лечить их будут точно так же, как и тех, кто не прививался.

Тимаков также отметил, что если коронавирусом заразился тот, кто уже сделал прививку, то симптомы в целом не отличаются, но они немного меньше выражены. Также он добавил, что привитые пациенты защищены от разрушения тканей организма и внутренних органов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Три российские вакцины от коронавируса принципиально разные, но одинаково эффективны и надежны.
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Инфекционист раскрыл особенности течения COVID-19 у привитых
Актриса Мария Аронова объяснила, почему Ольгу Бузову пригласили во МХАТ
Вирусолог напомнил антипрививочникам, где заканчиваются их права и свободы
Почему на самом деле не стреляли по Defender
Употребление арбуза улучшает пищеварение
РПЦ приравняла отказ от вакцинации к греху
Почему Россия и Запад никак не могут договориться
Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией
"Ситуация безнадёжная": Лолита высказалась о послании Дорониной президенту
Как изменятся бумажные деньги, рассказал зампред ЦБ РФ
Популярное
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому

В Москве за сутки выявлено 7624 новых инфицированных коронавирусом.

Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
Общество
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Бывший СССР
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Почему на самом деле не стреляли по Defender
Мир. Новости мира
Почему на самом деле не стреляли по Defender
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников