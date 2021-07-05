У людей, получивших вакцину от COVID-19, больше шансов на то, что в случае заражения "ковидом" заболевание будет протекать в более лёгкой форме. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
При этом лечить их будут точно так же, как и тех, кто не прививался.
Тимаков также отметил, что если коронавирусом заразился тот, кто уже сделал прививку, то симптомы в целом не отличаются, но они немного меньше выражены. Также он добавил, что привитые пациенты защищены от разрушения тканей организма и внутренних органов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Москве за сутки выявлено 7624 новых инфицированных коронавирусом.