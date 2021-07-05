Употребление арбуза улучшает пищеварение

Арбуз помогает утолить жажду, так как на 90% состоит из воды. О свойствах этого продукта в интервью "Радио 1" рассказала диетолог Ольга Капийчук.

"Арбуз также имеет антиоксидантные свойства, является мочегонным средством, содержит растительную клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварение, содержит железо, магний, аскорбиновую кислоту", — пояснила она.

Арбуз — источник углеводов, поэтому он обеспечивает человека необходимым количеством энергии. Но от употребления арбуза следует отказаться людям с диабетом и заболеваниями почек.

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