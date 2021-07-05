EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Ситуация безнадёжная": Лолита высказалась о послании Дорониной президенту
Как изменятся бумажные деньги, рассказал зампред ЦБ РФ
Британская журналистка "отправила" Меган Маркл к психиатру
Игровая индустрия заработает в 2023 году более $200 млрд
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
"Поцелуй смерти" для Принса: Пригожин раскрыл планы Bloomberg
Вернуться к советской системе ценообразования предложила депутат Госдумы
32% россиян считают себя незаменимыми работниками
Евгений Петросян поделился своими впечатлениями от вакцинации

Употребление арбуза улучшает пищеварение

Здоровье » Здоровье и профилактика

Арбуз помогает утолить жажду, так как на 90% состоит из воды. О свойствах этого продукта в интервью "Радио 1" рассказала диетолог Ольга Капийчук.

"Арбуз также имеет антиоксидантные свойства, является мочегонным средством, содержит растительную клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварение, содержит железо, магний, аскорбиновую кислоту", — пояснила она.

Арбуз — источник углеводов, поэтому он обеспечивает человека необходимым количеством энергии. Но от употребления арбуза следует отказаться людям с диабетом и заболеваниями почек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему Арбуз лучший продукт для мужчин? Польза и вред арбуза для женщин и детей.
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Употребление арбуза улучшает пищеварение
РПЦ приравняла отказ от вакцинации к греху
Почему Россия и Запад никак не могут договориться
Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией
"Ситуация безнадёжная": Лолита высказалась о послании Дорониной президенту
Как изменятся бумажные деньги, рассказал зампред ЦБ РФ
Чипсы сокращают продолжительность жизни
Британская журналистка "отправила" Меган Маркл к психиатру
Игровая индустрия заработает в 2023 году более $200 млрд
Зачем в России объединять регионы
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов
Общество
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Мир. Новости мира
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников