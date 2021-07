Чипсы сокращают продолжительность жизни

Чипсы входят в число наиболее популярных продуктов россиян.

Но употребление этого продукта сокращает продолжительность жизни.

К такому выводу пришли американские кардиологи, сообщает Eat This, Not That!

По словам специалистов, чипсы не позволяют выровняться показателям сахара в крови. Это оказывает серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Медики советуют отказаться от употребления чипсов, заменить его на натуральный картофель и добавлять его в одно из блюд. Такие блюда полезны для здоровья, так как содержат витамин С, калий и пищевые волокна.

