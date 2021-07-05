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Аллергики почти не болеют коронавирусом - иммунолог Хаитов

Здоровье

Один из ведущих российских специалистов-медиков Мусса Хаитов, директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства, заявил, что аллергики, по-видимому, меньше других подвержены риску заражения COVID-19.

Аллергики почти не болеют коронавирусом - иммунолог Хаитов

В интервью РИА Новости исследователь сказал, что "за полтора года пандемии были получены доказательства того, что пациенты с аллергией реже заражаются коронавирусом."

Он добавил, что даже те, кто страдает аллергической бронхиальной астмой, которая заставляет легкие сжиматься в присутствии таких триггеров, как пыль, кошачья шерсть и пыльца, COVID в основном переносят в лёгкой форме, если вообще заражаются.

Ссылаясь на международные исследования в поддержку этого утверждения, Хаитов сказал, что "пока трудно сказать, что за этим стоит – выдвигается много теорий, но они все еще нуждаются в доказательстве."

В то же время, однако, существуют опасения, что люди с респираторной аллергией могут быть неспособны отличить свои нормальные симптомы от симптомов коронавирусной инфекции.

Тем не менее, академик настаивает, что страдающие аллергией все равно должны получить прививку против COVID-19.

К слову, напомним, что аллергикам нельзя делать прививку (не только от коронавируса, но и любую другую) в определенные периоды. В какие, читайте в материале Pravda.Ru:

Врач рассказала об особенностях вакцинации аллергиков от COVID-19

 

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Аллергия: когда иммунитету заняться нечем
Автор: Ольга Лебедева
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