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Пульмонолог объяснил, почему аллергики легче переносят COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

Зарубежные учёные утверждают, что людей, страдающих бронхиальной астмой, COVID-19 протекает легче.

Пульмонолог объяснил, почему аллергики легче переносят COVID-19

Вывод экспертов в интервью Общественной службе новостей прокомментировал профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

Он пояснил, что эти пациенты принимают стероидные препараты. Но здоровым людям они противопоказаны.

"По нашим наблюдениям, пациенты, получающие регулярную терапию аллергической бронхиальной астмы, у которых астма имеет стабильное, контролируемое течение, они болеют меньше коронавирусом, он протекает легче. У них ингаляционные глюкокортикостероиды, которые блокируют рецепторы для входа вируса в клетку", — пояснил Бабак.

Некоторые препараты, в частности, будесонит, внесены в рекомендации для того, чтобы снизить вирусную нагрузку на пациентов. Но нельзя утверждать, что эти препараты будут эффективны для людей, у которых нет астмы, заключил эксперт.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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