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Минпромторг попросил металлургов отдать кислород в больницы

Здоровье

Минпромторг России призвал металлургические компании страны сократить потребление кислорода при производстве стали.

Минпромторг попросил металлургов отдать кислород в больницы

Этот запрос вызван тем, что возникла необходимость увеличения количества кислорода для больных с COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, сообщивших, что министерство отчаянно пытается избежать возможного дефицита. Такого, с каким столкнулись в Индии, Мексике, Бразилии и других странах, сильно пострадавших от пандемии.

Напомним, что сейчас в России наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом и увеличение числа пациентов, помещаемых на искусственную вентиляцию легких.

Две недели назад Денис Проценко, руководитель главной коронавирусной больницы Москвы, сообщил, что число пациентов, нуждающихся в вентиляции легких, больше, чем в любое другое время во время пандемии. За те дни, что прошли после его заявления, число ежедневных случаев почти удвоилось.

По данным РБК, в письме, направленном Минпромторгом крупнейшим металлургическим предприятиям, содержится также просьба сообщить, сколько кислорода они закупили у медицинских производств, и предупреждение о вероятной необходимости пересмотра контрактов.

“Заболеваемость в третьей волне COVID-19 характеризуется гораздо более быстрыми темпами заболевания и высокой долей пациентов, нуждающихся в кислородотерапии, что привело к большому увеличению потребления кислорода медицинскими учреждениями”, - поясняет газета.

Издание отмечает, что последний шаг по перераспределению кислорода от промышленности в сторону больниц был предпринят первым заместителем министра промышленности Василием Осьмаковым после требования премьер-министра Михаила Мишустина обеспечить медицинские учреждения достаточным запасом жизненно необходимого газа.

Превалирует новый штамм

В четверг главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что почти все находящиеся в больницах страны на аппаратах искусственной вентиляции легких заразились дельта-штаммом.

“Если сравнивать с ситуацией двух - трехмесячной давности, то, к сожалению, сегодня мы видим более серьезное заболевание COVID-19, и все больше пациентов нуждаются в кислородной терапии и кислородной поддержке, включая ИВЛ”, - сказал он.

Напомним, ранее Pravda.Ru рассказывала о новых симптомах заражения коронавирусом. Подробнее об этом - здесь.

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