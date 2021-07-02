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COVID: новые штаммы - новые симптомы. Какие - рассказал врач

Здоровье

Врачи начинают замечать случаи Covid-19, которые больше похожи на очень сильную простуду.

COVID: новые штаммы - новые симптомы. Какие - рассказал врач

"Хотя одышка и другие проблемы с легкими остаются одними из самых тревожных симптомов COVID-19, сейчас усиливаются жалобы на симптомы ОРВИ: насморк, головная боль, лихорадочное состояние", — рассказал доктор Роберт Хопкинс-младший, терапевт из Университета Арканзаса для медицинских наук в Литл-Роке порталу Nnbcnews.

По словам врача, "сдвиг симптомов" не означает, что на них не следует обращать внимания, как мы обычно поступаем при простуде, поскольку "случаи, начинающиеся в легкой форме, могут ухудшиться и стать более серьезными".

" COVID может проявляться по-разному, — говорит Хопкинс-младший. — Если вы думаете, что у вас простуда, вы заразны, и независимо от того, COVID это или простуда, вам следует подумать о том, чтобы пройти тест, поскольку мутировавший вирус теперь не всегда показывает привычные симптомы — потерю вкуса и запаха."

По наблюдениям доктора, "новые пациенты", как правило, невакцинированные и более молодые, чем ранее.

Не думайте, что вы невосприимчивы к COVID только потому, что вы привиты.

Даже те, кто был вакцинирован, не имеют полного иммунитета к COVID -19. Несмотря на высокую эффективность, вакцины не предотвращают 100% инфекций.

"Если вам сделали прививку и у вас появились симптомы, не сбрасывайте их со счетов. Вы все еще можете получить COVID, — подчеркнул Роберт Хопкинс-младший. — Ни одна прививка не даёт 100%-ого иммунитета".

Итак, новая коронавирусная картина такова:

  • сдавать тест на наличие заражения теперь нужно и при симптомах обычной простуды, не дожидаясь, пока пропадут обоняние и вы перестанете чувствовать вкус еды.

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