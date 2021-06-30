Врач рассказала об особенностях вакцинации аллергиков от COVID-19

Людям, страдающим аллергией, нельзя делать никакие прививки, в том числе и прививку от COVID-19, в период цветения растений, сообщила в интервью URA. RU иммунолог-аллерголог, врач высшей категории Надежда Логина.

Решение о необходимости вакцинации должен принять лечащий врач.

Логина добавила, что к вакцинации следует подготовиться. Так, в за неделю до прививки нужно снизить нагрузку до иммунную систему.

"Пациенту нужно готовиться к вакцинации в течение нескольких дней, чтобы уменьшить негативные воздействия на иммунную систему, к которым относятся переутомление, неправильное питание, вредные привычки. Также следует избегать стрессовых ситуаций и соблюдать режим, рекомендуемый врачами при проведении процедуры", — пояснила врач.

Напомним, что уже в 21 российском регионе введена обязательная вакцинация от COVID-19. Прививаться должны граждане, которые работают в определённых сферах деятельности и входят в группу повышенного риска.

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