Путин рассказал, какой вакциной привился. Что теперь будет с другими?

Президент России Владимир Путин привился вакциной "Спутник V". Об этом глава государства сообщил в ходе "Прямой линии".

Глава государства напомнил, что прививался еще зимой. И на тот момент в гражданском обороте было две вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Президент подчеркнул, что все вакцины, находящиеся в обороте, эффективны. А не хотел он говорить о том, какой вакциной прививался, дабы не создавать конкурентных преимуществ.

Российский лидер также напомнил, что в российской армии прививают "Спутником V", добавив, что является главнокомандующим.

Итак, президент рассказал, что привился "Спутником V". Будет ли у этой вакцины конкурентное преимущество?

"В определенном смысле, да", - сказал Pravda.Ru политолог Анатолий Гагарин.

"Но я думаю, что не стоит преувеличивать некоторый пиар, который произошел. Я думаю, что все вакцины имеют полные возможности для того, чтобы быть примененными. Потому что люди выбирают разные вакцины, поэтому здесь, я думаю, какие-то рекомендации вряд ли могут быть", - сказал эксперт.