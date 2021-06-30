EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сеул отказался от участия в Sea Breeze. Вашингтон среагировал
Киосаки предупредил: грядёт обвал рынков - и посоветовал,что делать
Пилот Су-24М рассказал о выстрелах в сторону эсминца Defender
В Сети не узнали Собчак без макияжа
От 30 миллионов случаев до нуля: Китай победил малярию
Пьяный Кирилл Кокорин задержан за драку в кафе Москвы
Как отрезали: Киев считает, что Минск не уважает "ценности демократии"
Садальский уличил Михалкова в обмане и хвастовстве
"Всему голова": Песков рассказал о самых популярных вопросах прямой линии

Европе рекомендовано комбинировать антикоронавирусные вакцины

Здоровье

Некоторые европейские страны начали вакцинировать население, комбинируя вакцины от коронавируса.

Вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer

Смешанный график вакцин, где укол вакцины Pfizer дается через четыре недели после укола AstraZeneca, даст лучший иммунный ответ, чем предоставление еще одной дозы AstraZeneca, говорится в отчете об исследовании Оксфордского университета. О этом сообщает издание Nbcnews.

Исследование, названное Com-COV, сравнило смешанные двухдозные схемы вакцин Pfizer и AstraZeneca и обнаружило, что в любой комбинации они продуцировали высокие концентрации антител против белка спайка коронавируса.

Эти данные подтверждают решение некоторых европейских стран, которые начали предлагать альтернативы "АстраЗенеке" в качестве второго укола после того, как вакцина дала "побочку" в виде тромбозов.

Мэтью Снейп, оксфордский профессор, руководивший учёными, сказал, что полученные результаты могут быть использованы для придания гибкости внедрению вакцин, но они недостаточно велики, чтобы рекомендовать более широкий отказ от клинически одобренных графиков.

вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca

"Безусловно, обнадеживает тот факт, что эти реакции антител и Т-клеток хорошо смотрятся при смешанном графике, — сказал он журналистам. — Самый высокий ответ антител наблюдался у людей, получавших две дозы вакцины Pfizer, причем оба смешанных графика давали лучший ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca. Выстрел AstraZeneca, за которым последовала Pfizer, произвел лучшие Т-клеточные реакции, а также более высокий антительный ответ, чем Pfizer, за которым последовала AstraZeneca.

Результаты были получены для комбинаций вакцин, вводимых с интервалом в четыре недели 830 участникам.

"Учитывая стабильную позицию Великобритании по поставкам, нет никаких причин менять графики вакцинации в данный момент времени", — сказал заместитель главного медицинского директора Англии Джонатан Ван-Там, добавив, что данные о 12-недельном интервале повлияют на будущие решения по программе развертывания.

Более 80% взрослых в Великобритании в настоящее время получили одну дозу антиковидной вакцины, а 60% сделали два укола.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Опасна ли "Гонка за вакциной" для общества? / Чем чреваты последствия вакцинации?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
От 30 миллионов случаев до нуля: Китай победил малярию
Пьяный Кирилл Кокорин задержан за драку в кафе Москвы
Европе рекомендовано комбинировать антикоронавирусные вакцины
Как отрезали: Киев считает, что Минск не уважает "ценности демократии"
Садальский уличил Михалкова в обмане и хвастовстве
"Всему голова": Песков рассказал о самых популярных вопросах прямой линии
Врачи предупредили российских любителей вейпов о смертельной опасности смесей
"Серьёзный инцидент": Ким Чен Ын обрушился с критикой на чиновников
Югославский сценарий: экс-депутат Рады высказался о распаде Украины
СМИ "уличили" Лаврова в создании фейков на основе роликов из "ТикТока"
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Здоровье и профилактика
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Мир. Новости мира
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Мир. Новости мира
"Россия - наш самый большой сосед". И как жаль, что она никуда не денется?
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"
Здоровье
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников