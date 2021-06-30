Европе рекомендовано комбинировать антикоронавирусные вакцины

Некоторые европейские страны начали вакцинировать население, комбинируя вакцины от коронавируса.

Вакцина Pfizer

Смешанный график вакцин, где укол вакцины Pfizer дается через четыре недели после укола AstraZeneca, даст лучший иммунный ответ, чем предоставление еще одной дозы AstraZeneca, говорится в отчете об исследовании Оксфордского университета. О этом сообщает издание Nbcnews.

Исследование, названное Com-COV, сравнило смешанные двухдозные схемы вакцин Pfizer и AstraZeneca и обнаружило, что в любой комбинации они продуцировали высокие концентрации антител против белка спайка коронавируса.

Эти данные подтверждают решение некоторых европейских стран, которые начали предлагать альтернативы "АстраЗенеке" в качестве второго укола после того, как вакцина дала "побочку" в виде тромбозов.

Мэтью Снейп, оксфордский профессор, руководивший учёными, сказал, что полученные результаты могут быть использованы для придания гибкости внедрению вакцин, но они недостаточно велики, чтобы рекомендовать более широкий отказ от клинически одобренных графиков.

Вакцина AstraZeneca

"Безусловно, обнадеживает тот факт, что эти реакции антител и Т-клеток хорошо смотрятся при смешанном графике, — сказал он журналистам. — Самый высокий ответ антител наблюдался у людей, получавших две дозы вакцины Pfizer, причем оба смешанных графика давали лучший ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca. Выстрел AstraZeneca, за которым последовала Pfizer, произвел лучшие Т-клеточные реакции, а также более высокий антительный ответ, чем Pfizer, за которым последовала AstraZeneca. Результаты были получены для комбинаций вакцин, вводимых с интервалом в четыре недели 830 участникам. "Учитывая стабильную позицию Великобритании по поставкам, нет никаких причин менять графики вакцинации в данный момент времени", — сказал заместитель главного медицинского директора Англии Джонатан Ван-Там, добавив, что данные о 12-недельном интервале повлияют на будущие решения по программе развертывания.

Более 80% взрослых в Великобритании в настоящее время получили одну дозу антиковидной вакцины, а 60% сделали два укола.

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