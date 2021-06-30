Врачи предупредили российских любителей вейпов о смертельной опасности смесей

Первый случай EVALI, травмы легких, связанные с использованием электронных сигарет или вейпинга, был зарегистрирован в России.

Болезнь, как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, была диагностирована у 17-летнего молодого человека, поступившего в больницу с тяжелой дыхательной недостаточностью.

По словам врачей, за две недели до госпитализации пациент, который в течение последних полутора месяцев использовал вейп–устройства, испытывал все большую одышку и кашель, лихорадку, рвоту и боли в животе, а также страдал от серьезной потери веса.

"Проведенные обследования и компьютерная томография органов грудной клетки выявили признаки острого бронхиолита,то есть воспаления бронхиол", - уточнил доктор Павел Бережанский, заведующий отделением пульмонологии Морозовской детской больницы.

После медикаментозной терапии, включающей введение системных противовоспалительных препаратов, подросток пошёл на поправку и был выписан из стационара. Теперь ему предстоит долгое амбулаторное лечение под наблюдением пульмонологов.

Что это за состояние?

EVALI является серьезным заболеванием, которое, как считается, вызвано использованием электронных сигарет.

«В 2,4 % случаев болезнь убивает», - констатировал заведующий кафедрой педиатрии Российского университета дружбы народов Дмитрий Овсянников.

Вещества, содержащие устройства для вейпинга –такие как тетрагидроканнабинол, психоактивное вещество, полученное из марихуаны, одобренное для медицинского использования в некоторых странах, и ацетат витамина Е, повреждают поверхностную мембрану бронхиол и альвеол. Это приводит к тому, что часть легочной системы отключается от дыхания: газообмен нарушается в большей части легких, и возникает дыхательная недостаточность (чувство одышки, одышка, удушье).

Болезнь была впервые описана в 2019 году в Соединенных Штатах после того, как там было зарегистрировано увеличение заболеваемости легочными заболеваниями среди вейперов. К 18 февраля 2020 года Центры по контролю и профилактике заболеваний страны получили уведомления в общей сложности о 2 807 случаях с 68 смертельными исходами.

Как проявляется болезнь?

Клиническая картина EVALI может сильно разниться:

обычно это проявляется как пневмония, острый бронхиолит (воспаление в бронхиолах) или пневмонит (воспаление стенки альвеол).

Все эти варианты имеют общую неинфекционную природу, поэтому антибиотики не помогают устранить воспаление.

Среди наиболее распространенных симптомов - одышка, кашель, усталость, боль в теле, лихорадка, тошнота, рвота и диарея.

Пациенты также часто жалуются на боль в груди и животе, озноб, потерю веса.

Поскольку точная причина заболевания до сих пор неизвестна, диагноз EVALI ставится путем исключения других возможных патологий:

он основан на симптомах, возможном недавнем использовании электронных сигарет, аномалиях, обнаруженных при сканировании легких, и отсутствии доказательств инфекции.

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