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Вирусолог назвал новое условие для отмены COVID-ограничений в России

Здоровье » Здоровье и профилактика

Федеральный штаб по борьбе с COVID-19 принял новый план по вакцинации населения, согласно которому к сентябрю 30-35% россиян должны получить вакцину. Старый план предполагал, что к осени должно быть привито не менее 60% граждан.

Вирусолог назвал новое условие для отмены COVID-ограничений в России

Однако России недостаточно 60% привитых граждан для формирования коллективного иммунитета и отмены введённых в связи с ростом заболеваемости "ковидом" ограничений, заявил в интервью URA. RU доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

По мнению эксперта, для того, чтобы справиться с пандемией, вакцину должны получить не менее 70% россиян.

"60% привитого населения недостаточно. Нужно как минимум 70%. Это уже сейчас видно из ситуации, достигнутой в Израиле и Великобритании, где 60% населения привито. А вот китайские специалисты вместе с японскими посчитали, что для безопасного проведения Олимпиады надо вообще 80%. Поэтому цифра и 60%, и уж тем более 35% мне видятся весьма недостаточными", — пояснил Нетёсов.

Также вирусолог отметил, что в Великобритании, Израиле и некоторых других странах, удалось добиться высокого уровня вакцинации, но несмотря на этом, там всё действуют COVID-ограничения.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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