Вирусолог высказался о новом способе инфицирования COVID-19

Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе сообщили о новом способе заражения COVID-19.

Обычно вирус SARS-CoV-2 цепляется за ангиотензинпревращающий фермент ACE2 на поверхности клетки и проникает в неё.

Но учёные из США заявили, что благодаря мутированию COVID-19 может не использовать рецепторы ACE2.

Открытие коллег в интервью RT прокомментировал российский вирусолог Сергей Нетёсов.

"Здесь речь идёт о давно известной вещи. Есть альтернативный рецептор для коронавируса. Он сложнее называется, чем ACE2, но он есть. И в том, что этот конкретный мутант не связывается с клеткой с помощью ACE2, а связывается с помощью другого, ничего особенного нет", — пояснил эксперт.

От это разновидности вируса современные вакцины смогут обеспечить защиту, но в меньше степени.

"Там есть другие мутации, так же как у британского, южноафриканского, бразильского и индийского вариантов, которые будут делать эти вирусы менее уязвимыми для вакцин. Вот и всё. То есть особой сенсации здесь нет", — добавил вирусолог.

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