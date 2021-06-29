В РАН сообщили, что "индийский" штамм всё больше поражает детей

Вице-президент РАН Владимир Чехонин заявил, что "индийский" штамм COVID-19, который сейчас в основном ходит по России, более опасен для детей, чем "уханьский" вариант коронавируса.

"Можно сказать, что этот штамм достаточно контагиозен, он обладает большим коэффициентом контагиозности, чем "уханьский" штамм", — заявил Чехонин в интервью "России 24".

По сведениям директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, среди новых случаев COVID-19 — 90% "индийского" штамма. По оценке разработчиков вакцины "Спутник V", для этого варианта коронавируса необходимо в 2,6 больше антител.

Член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что последствием появления "индийского" штамма COVID-19 стало то, что им чаще стали заражаться люди в возрасте от 14 до 29 лет.

"Дети до 1 года — самые уязвимы. Вторая группа — подростки. В 54% случаев заражения среди детей связаны с контактами в семье", — заявил Горелов.

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