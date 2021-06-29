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Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"

Здоровье

Заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцины против коронавируса обладают меньшей эффективностью против "индийского" штамма. Или, как его еще называют, варианта "Дельта".

Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"

При этом ученый опроверг сообщения, что эффективность "Спутника V" против "индийского" штамма сильно снижается. По словам Логунова, снижение есть, но незначительное. Хотя неспециалисту, конечно, разобраться в этом сложновато. 

Процититируем замдиректора Центра имени Гамалеи.

По его словам, "мы видим, что в отношении штамма, индийского варианта, именно варианта "Дельта" есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V". Эффективность от "индийского штамма" — около 90 процентов.

Логунов сравнил эти данные с данным об эффективности вакцин Pfizer и Moderna относительно варианта "Дельта". В случае с вакцинами западных компаний снижение еще больше - от трех до пяти раз. По словам российского ученого, этот факт дает основание "смотреть с оптимизмом" на эффективность российской вакцины против "индийского" штамма.

Он отметил, что из-за созданной небольшой иммунной прослойки и большого числа невакцинированных людей в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса".

Ученый подчеркнул, что "единственный способ защищаться — это идти по пути Израиля и вакцинироваться, защищать и спасать граждан, а не раздувать этот антивакцинальный костёр".

В свою очередь, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал тех, кто переболел легкой формой "ковида", не считать, что им не нужно вакцинироваться. Дело обстоит как раз наоборот.

По его словам, российскую вакцину "надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае на территории РФ, так как это заболевание очень коварное и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания", сообщает РИА "Новости".

Альтернатива крайне плохая. Александр Гинцбург подчеркнул, что промедление с вакцинацией может привести к тому, что "процент тяжелых, летальных случаев может исчисляться уже не одним-двумя процентами, а порядка пятью-десятью процентами, поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания".

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Автор: Олег Артюков
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