Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы

О тромбозе активно заговорили после ряда сообщений о случаях тромбоэмболических осложнений у пациентов после введения вакцины против коронавируса AstraZeneca.

Скандал разразился весной нынешнего года. Десятки стран приостановили вакцинацию населения препаратом AstraZeneca после того как был обнаружен очень опасный побочный эффект — образование тромбов. Однако сгустки образуются в крови не только по этой причине. Как распознать их появление в организме?

Сгустки крови могут образовываться внезапно — буквально в течение нескольких секунд или минут. Но может пройти некоторое время, прежде чем это станет проблемой, поскольку у каждого человека это происходит индивидуально и зависит от места образования тромба и многих других факторов. Поэтому лучшее, что можно сделать — следить за симптомами.

Симптомы образования тромбов

Отёк . Это может произойти в точном месте сгустка, или вся ваша рука и нога могут опухнуть.

. Это может произойти в точном месте сгустка, или вся ваша рука и нога могут опухнуть. Изменение цвета . Вы можете заметить, что ваша рука или нога приобрела красный или синий оттенок или стала зудеть.

. Вы можете заметить, что ваша рука или нога приобрела красный или синий оттенок или стала зудеть. Боль . По мере развития сгустка вы можете чувствовать боль, варьирующуюся от тупой до интенсивной, с возможной пульсацией в ноге, животе или руке.

. По мере развития сгустка вы можете чувствовать боль, варьирующуюся от тупой до интенсивной, с возможной пульсацией в ноге, животе или руке. Тёплая кожа . Кожа вокруг болезненных участков руки или ноги при тромбозе глубоких вен может ощущаться теплее, чем другие части тела.

. Кожа вокруг болезненных участков руки или ноги при тромбозе глубоких вен может ощущаться теплее, чем другие части тела. Проблемы с дыханием. Внезапная одышка и резкая боль в груди (чаще на вдохе), кашель — возможно с кровью.

При появлении любого из этих симптомов следует обратиться за медицинской помощью как можно скорее. Попадание тромба в сердце или лёгкие сильно усугубит ситуацию, пишет Express.

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