О тромбозе активно заговорили после ряда сообщений о случаях тромбоэмболических осложнений у пациентов после введения вакцины против коронавируса AstraZeneca.
Скандал разразился весной нынешнего года. Десятки стран приостановили вакцинацию населения препаратом AstraZeneca после того как был обнаружен очень опасный побочный эффект — образование тромбов. Однако сгустки образуются в крови не только по этой причине. Как распознать их появление в организме?
Сгустки крови могут образовываться внезапно — буквально в течение нескольких секунд или минут. Но может пройти некоторое время, прежде чем это станет проблемой, поскольку у каждого человека это происходит индивидуально и зависит от места образования тромба и многих других факторов. Поэтому лучшее, что можно сделать — следить за симптомами.
При появлении любого из этих симптомов следует обратиться за медицинской помощью как можно скорее. Попадание тромба в сердце или лёгкие сильно усугубит ситуацию, пишет Express.
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