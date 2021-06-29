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Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы

Здоровье » Здоровье и профилактика

О тромбозе активно заговорили после ряда сообщений о случаях тромбоэмболических осложнений у пациентов после введения вакцины против коронавируса AstraZeneca.

Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы

Скандал разразился весной нынешнего года. Десятки стран приостановили вакцинацию населения препаратом AstraZeneca после того как был обнаружен очень опасный побочный эффект — образование тромбов. Однако сгустки образуются в крови не только по этой причине. Как распознать их появление в организме?

Сгустки крови могут образовываться внезапно — буквально в течение нескольких секунд или минут. Но может пройти некоторое время, прежде чем это станет проблемой, поскольку у каждого человека это происходит индивидуально и зависит от места образования тромба и многих других факторов. Поэтому лучшее, что можно сделать — следить за симптомами.

Симптомы образования тромбов

  • Отёк. Это может произойти в точном месте сгустка, или вся ваша рука и нога могут опухнуть.
  • Изменение цвета. Вы можете заметить, что ваша рука или нога приобрела красный или синий оттенок или стала зудеть.
  • Боль. По мере развития сгустка вы можете чувствовать боль, варьирующуюся от тупой до интенсивной, с возможной пульсацией в ноге, животе или руке.
  • Тёплая кожа. Кожа вокруг болезненных участков руки или ноги при тромбозе глубоких вен может ощущаться теплее, чем другие части тела.
  • Проблемы с дыханием. Внезапная одышка и резкая боль в груди (чаще на вдохе), кашель — возможно с кровью.

При появлении любого из этих симптомов следует обратиться за медицинской помощью как можно скорее. Попадание тромба в сердце или лёгкие сильно усугубит ситуацию, пишет Express.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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