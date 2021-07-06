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Медики напомнили единственный надёжный способ диагностики эндометриоза

Здоровье » Акушерство и гинекология

Точная распространённость эндометриоза неизвестна: многие женщины не обращаются к врачу, считая боль естественной и неизбежной частью менструального цикла.

Медики напомнили единственный надёжный способ диагностики эндометриоза

Чаще всего эндометриоз диагностируется у женщин репродуктивного возраста и европеоидной расы. При этом заболевании клетки, подобные эндометрию (слою, выстилающему матку изнутри), начинают разрастаться за пределами матки — в яичниках, кишечнике, или тканях, выстилающих тазовую полость. Этот процесс приводит к воспалению в окружающих тканях и проявляется болью, увеличением объёма поражённого органа, бесплодием.

Признаки эндометриоза:

  • обильные, длительные (семь дней и больше) и болезненные менструации. Цикл с короткими интервалами также может быть симптомом;
  • тазовые боли и спазмы. Как правило, они усиливаются в предменструальный период, но могут быть и постоянными;
  • боль во время или после секса. Болезненные ощущения могут усиливаться в определённых позах;
  • тошнота, сопровождающаяся головными болями, мигренями и рвотой, может быть предупреждающим признаком, особенно если она сочетается с другими симптомами;
  • хроническая усталость. В сочетании с приступами головокружения может быть симптомом не только эндометриоза, но и анемии, гипогликемии, проблем с щитовидной железой — это следует выяснить у врача;
  • расстройства кишечника и мочеиспускания. Болезненные дефекации или мочеиспускание, метеоризм или диарея во время менструации могут быть признаками эндометриоза;
  • запор, возникающий в начале менструации, может быть ответом на гормоны, вызывающие набухание и воспаление неуместных тканей в кишечнике.

При обследовании не стоит полагаться на результаты УЗИ, поскольку этот метод не позволяет увидеть образовавшиеся узлы. "Золотым стандартом" в диагностике эндометриоза является лапароскопия, напоминает Express.

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