Точная распространённость эндометриоза неизвестна: многие женщины не обращаются к врачу, считая боль естественной и неизбежной частью менструального цикла.
Чаще всего эндометриоз диагностируется у женщин репродуктивного возраста и европеоидной расы. При этом заболевании клетки, подобные эндометрию (слою, выстилающему матку изнутри), начинают разрастаться за пределами матки — в яичниках, кишечнике, или тканях, выстилающих тазовую полость. Этот процесс приводит к воспалению в окружающих тканях и проявляется болью, увеличением объёма поражённого органа, бесплодием.
При обследовании не стоит полагаться на результаты УЗИ, поскольку этот метод не позволяет увидеть образовавшиеся узлы. "Золотым стандартом" в диагностике эндометриоза является лапароскопия, напоминает Express.
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