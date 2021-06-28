Исследование: когда нужно проводить вакцинацию переболевшим COVID-19

Научные исследования в Хабаровском крае показали, что переболевшим COVID-19 необходимо пройти вакцинацию намного раньше, чем через шесть месяцев. Такой срок ранее считался достаточным, чтобы не заразиться вирусом повторно.

По словам зампреда правительства региона Евгения Никонова, учёные пришли к выводу, что титров антител у переболевших хватает на 1,5-3 месяца. Он уточнил, что повторное заболевание проходит в более тяжёлой форме, а у переболевших нет гарантии не заразиться снова.

"Первые результаты говорят о том, что вакцинация переболевших коронавирусом должна проводиться через 1,5-3 месяца, а не через полгода", — приводит "РИА Новости" слова Никонова.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что между болезнью и вакцинацией должно пройти два-три месяца. По его словам, перенесшим COVID-19 в лёгкой форме можно прививаться сразу, но человек должен полностью выздороветь.

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