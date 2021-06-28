В Индии сообщили об опасном синдроме у детей после COVID-19

Институт медицинского образования в Чандигархе выпустил исследование нового синдрома у детей, переболевших COVID-19. Несколько сотен подростков приобрели мультисистемный воспалительный синдром, который проявился через 4-6 недель после выздоровления от COVID-19.

Официальной статистики по таким случаям пока нет. Синдром был обнаружен у детей в штатах Пенджаб, Харьяна и Махараштра. В городе, где располагается институт, было выявлено 252 ребёнка с синдромом, сообщает The Times of India.

Симптомы мультисистемного синдрома

Врачи часто путают синдром с другими заболеваниями из-за схожести симптомов. Каких-либо рекомендаций по его лечению пока нет.

При синдроме развиваются:

повышение температуры;

лихорадка;

сыпь;

конъюнктивит;

диарея и рвота;

низкое кровяное давление.

В институте считают, что к подобным случаям приводят низкая двигательная активность, малое количество прогулок и посещений школы из-за ограничений по COVID-19. Также в исследовании говорится, что чаще синдрому подвержены дети с лишним весом.

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