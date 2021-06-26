Мифы и правда: что действительно следует знать о диабете

Почти полмиллиарда людей в мире страдает диабетом. В России количество диабетиков превышает пять миллионов человек. Но знаний об этой болезни очень мало.

Несмотря на широкую распространённость диабета, практически половина (49%) людей не знает ничего о триггерах и последствиях этого заболевания, и лишь трое из десяти человек способны объяснить разницу между диабетом I и II типа, с сожалением констатируют специалисты. Итак, что действительно нужно знать о диабете?

В чём разница между I и II типом диабета?

При диабете I типа организм больше не может самостоятельно вырабатывать достаточное количество инсулина. Это означает, что пациенты должны делать инъекции гормона на протяжении всей своей жизни по мере необходимости. Эта форма диабета обычно начинается внезапно, часто уже в детском и подростковом возрасте.

Диабет II типа обычно развивается медленно. Здесь инсулин в клетках организма больше не оказывает желаемого эффекта, поэтому клетки больше не усваивают сахар в качестве поставщика энергии — он всё больше остается в крови. Технический термин — резистентность к инсулину.

Точные причины аутоиммунной реакции, которая вызывает диабет I типа, ещё не полностью изучены. При диабете II типа факторами риска, помимо наследственной предрасположенности, считаются, прежде всего, избыточный вес, нездоровое питание и малоподвижность.

Всегда ли обязательны уколы инсулина?

Примерно каждый шестой человек (18% опрошенных) считает, что при диабете всегда нужен инсулин. На самом деле инъекции инсулина обязательны только при диабете I типа, хотя некоторая часть пациентов с диабетом II типа тоже лечится инсулином. Примерно половину больных диабетом можно лечить и вовсе без лекарств, например, путем изменения диеты, физических упражнений и потери веса.

А вот то, чего на самом деле не существует (хотя 12% людей верит в это) — это вакцина от диабета, пишет Focus.

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