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Вы знали? Оказывается, у мужчин тоже бывает "менопауза"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Нервозность, плохое настроение, снижение тяги к противоположному полу… Мужчины жалуются на эти типичные симптомы менопаузы так же часто, как и женщины.

Вы знали? Оказывается, у мужчин тоже бывает "менопауза"

А бывает ли "менопауза" у мужчин? Специалисты до сих пор спорят об этом. Понятно одно: у мужчин это не происходит так же, как у женщин. У мужчин не бывает чёткой границы между "до менопаузы" и "в менопаузе", как это возможно провести у женщин в связи с последним менструальным циклом. Тем не менее, мужчины среднего возраста часто описывают аналогичные симптомы. Это явление принято называть "андропауза" или Klimakterium virile. Термин обозначает этап жизни человека, в котором его уровень тестостерона быстро снижается. Этот период является частью естественного процесса старения.

Как это происходит

У мужчин это начинается постепенно. Уже после 30 — 35 лет выработка тестостерона начинает плавно снижаться (в среднем на 1 — 1,2% в год). Кроме того, постепенно меняется гормональный баланс. Обычно эти изменения становятся заметными в возрасте 50 — 60 лет. Помимо генетических факторов, на уровень гормонов влияют стрессы, некоторые заболевания и лекарственные препараты.

"Менопауза" у мужчин: симптомы

Около половины мужчин вообще не замечают каких-либо изменений, поскольку они накапливаются медленно и организм успевает адаптироваться к ним, в отличие от женщин, у которых уровень половых гормонов снижается довольно резко. Другая же половина страдает от таких симптомов, как:

  • избыточная потливость;
  • уменьшение мышечной массы и физической силы;
  • усталость;
  • проблемы с эрекцией;
  • снижение плотности костной ткани, дискомфорт в костях и суставах;
  • проблемы с концентрацией внимания, ухудшение памяти;
  • общая нервозность;
  • головокружение;
  • снижение полового влечения;
  • депрессия.

Что с этим делать

"Настоящий мужчина идёт к врачу, когда обломок копья в спине мешает спать". Всё так, и многие предпочитают страдать молча, а между тем возникающий дискомфорт можно облегчить. Вот список помощников:

  • богатые витаминами растительные продукты;
  • отказ от курения;
  • снижение употребления алкоголя;
  • физические упражнения;
  • снятие стресса;
  • сексуальная активность.

Всё это поможет поддержать уровень выработки тестостерона. В этот список можно включить и травяные чаи из крапивы, зверобоя, мелиссы. Существует также заместительная гормональная терапия, но её применение вызывает вопросы по соотношению риска и пользы. В любом случае, примерно к 75 годам симптомы "менопаузы" пройдут, пишет Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

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