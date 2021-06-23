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Кому нужно срочно привиться от COVID-19, сообщил подмосковный пульмонолог

Здоровье

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Кому нужно срочно привиться от COVID-19, сообщил подмосковный пульмонолог

"В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ*, 3 — на ЭКМО**… среди них нет вакцинированных", — сообщил в среду, 23 июня, главврач Коммунарки Денис Проценко в своём Telegram-канале.

Если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжёлых случаев резко уменьшилось, выразил уверенность Денис Николаевич. Тем более что профессионалы готовы до потери голоса объяснять, почему так важно сделать уже наконец эту прививку от коронавируса. Врачи, работающие в "красных зонах" ковидных госпиталей, устали от пандемии гораздо больше, чем все те, кто просто вынужден носить маску в общественных местах.

"Вакцинация — это и есть метод профилактики заболеваемости. И как мы знаем, многие тяжёлые заболевания, такие как корь или полиомиелит — мы их почти победили, их нет благодаря вакцинации", —

рассказал пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков в интервью телеканалу "360". Вакцинация действительно не даёт гарантии от заражения COVID-19, зато гарантирует, что в этом случае болезнь будет протекать легче и не закончится летальным исходом, пояснил врач.

В первую очередь задуматься о вакцинации следует людям, уже имеющим какие-либо хронические заболевания — прежде всего аутоиммунные, бронхо-лёгочные и ревматологические. Курильщики тоже в группе риска. Что касается тяжести заболевания — то это совокупность лишнего веса, сахарного диабета и пожилого возраста.

"Это самая тяжёлая категория болеющих. Им нужно идти прививаться в первую очередь. Защититься. Чтобы ни в коем случае не допустить заражения", — подчеркнул Алексей Никишенков.

*ИВЛ - искусственная вентиляция лёгких. Аппарат ИВЛ предназначен для принудительной подачи воздуха или воздушно-кислородной смеси в лёгкие пациента.

**ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация, инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.

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Российская вакцина от ковида – ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Автор: Людмила Черткова
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