Эксперт объяснила, можно ли заразиться "короной", купаясь в водоёмах

Многие регионы России накрыла жаркая и сухая погода, и россияне потянулись на пляжи. Однако многих желающих искупаться и ощутить прохладу волнует вопрос: не опасно ли это в свете пандемии коронавируса? Реально ли заразиться при купании? Для РИА "Новости" ситуацию прояснили в пресс-службе Видновской районной клинической больницы.

"Заразиться коронавирусом, купаясь в водоёме, невозможно. Подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", — рассказала врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская.

Однако пляжный отдых опасен большим скоплением людей, которые не носят ни масок, ни перчаток, при этом ещё и игнорируя правила социальной дистанции.

"Вряд ли вы заметите у водоёма хоть кого-то, загорающего в маске и тем более перчатках. При этом в битве за свободный клочок суши, где можно расположиться с пляжным покрывалом, отдыхающие начисто забывают о необходимости соблюдения дистанции", — отметила Малиновская.

Эксперт отмечает: важно продолжать придерживаться личных правил безопасности. Кроме того, стоит вакцинироваться.

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