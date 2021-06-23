В США заявили об ухудшении мужского здоровья после COVID-19

Аналитик Техасского университета обнаружили симптом COVID-19, который характерен только для мужчин. Учёные заявляют о том, что вирус может поражать семенники.

Выводы были сделаны после исследования на хомяках. Кроме того, утверждается в исследовании, мужчины, перенесшие коронавирус, часто жалуются на боли в паху. Анализы некоторых пациентов показывает снижение тестостерона, сообщает Express.

Учёные предполагают, что вирус попадает в семенники ко всем мужчинам, но если заболевание протекает в лёгкой и средней форме, то затем концентрация SARS-CoV-2 снижается. Проблемы возникают у тех пациентов, которые тяжело перенесли COVID-19.

Исследования влияния COVID-19 на мужское здоровье будут проводиться дальше. Учёные опасаются, что вирус может повлиять на репродуктивную функцию.

"Важно изучить, как вирус может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию", — сообщил автор исследования Крун Кампос.

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