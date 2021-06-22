Доктор Комаровский оценил опасность использования смартфона в грозу

Врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг широко распространённое мнение о том, что мобильный телефон может притягивать молнию.

Ранее на своём YouTube-канале он опубликовал видео, в котором рассказал о том, как следует себя вести во время грозы. После этого подписчики атаковали знаменитого доктора вопросами о том, почему он ничего не сказал о том, что во время грозы нельзя разговаривать по мобильному телефону.

"Мобильные телефоны не притягивают молнию. Ходить с мобильным телефоном в грозу можно, звонить по мобильному телефону в грозу можно, выключать мобильные телефоны в грозу совсем не обязательно", — пояснил он.

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