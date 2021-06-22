Врачи в Великобритании обнаружили особенность среди привитых от COVID-19 людей, которые всё же подхватили вирус. Исследование проводила ZOE COVID Symptom Study .
Как сообщает Express, у получивших вакцину COVID-19 проявляется в виде частого чихания. В обычной ситуации это признак аллергии или простуды.
Исследователи предупреждают, что в случае появления частого чихания у привитых от коронавируса им следует сдать тест на COVID-19 и соблюдать рекомендации по самоизоляции.
Врачи утверждают, что привитые пациенты переносят COVID-19 легче остальных.
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