Врачи назвали особенный симптом COVID-19 у вакцинированных пациентов

Врачи в Великобритании обнаружили особенность среди привитых от COVID-19 людей, которые всё же подхватили вирус. Исследование проводила ZOE COVID Symptom Study .

Как сообщает Express, у получивших вакцину COVID-19 проявляется в виде частого чихания. В обычной ситуации это признак аллергии или простуды.

Исследователи предупреждают, что в случае появления частого чихания у привитых от коронавируса им следует сдать тест на COVID-19 и соблюдать рекомендации по самоизоляции.

Врачи утверждают, что привитые пациенты переносят COVID-19 легче остальных.

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