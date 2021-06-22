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Британский врач назвала продукты, снижающие риск скачков уровня сахара в крови

Здоровье » Здоровье и профилактика

Людям, у которых диагностирован диабет, приходится вносить изменения в рацион питания и образ жизни, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Британский врач назвала продукты, снижающие риск скачков уровня сахара в крови

Сахарный диабет — серьёзное заболевание, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. Особенно распространён диабет 2 типа, когда организм не вырабатывает инсулин в достаточном количестве или не реагирует на него.

Один из лучших продуктов для управления уровнем сахара в крови — это ягоды, рассказала британский терапевт Сара Каят. По её словам, ягоды — идеальная закуска для больных диабетом, потому что в них относительно мало натурального сахара.

"Я обычно рекомендую ягоды как хороший фрукт, когда дело доходит до уровня сахара в крови, потому что они не содержат огромного количества сахара. Вы можете съесть их целую пригоршню, и это будет подходящее количество, чтобы не слишком беспокоиться о потреблении сахара", — пояснила врач.

Пациентам также следует подумать о том, чтобы есть больше цельнозерновых продуктов, добавила она. Цельнозерновые продукты содержат углеводы, расщепление которых занимает больше времени. Это означает, что углеводам требуется больше времени, чтобы превратиться в сахар, что идеально подходит для диабетиков, приводит рекомендации врача Express.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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