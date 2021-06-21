Как ингалятор от астмы помогает в лечении COVID-19? Мнение эксперта

Американские учёные из Оксфордского университета пришли к выводу, что будесонид, который используется для лечения пациентов с астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких, помогает победить COVID-19. По словам экспертов, ингалятор позволяет сократить лечение инфекции на три дня.

Данный вывод прокомментировал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам специалиста, будесонид относится к глюкокортикостероидам, которые обладают противовоспалительным действием, поэтому в использовании данного препарата для лечения коронавирусных больных нет ничего странного, сообщает сайт Москва 24.

"Ингаляторы от астмы бывают разные. Есть те, которые предназначены против сокращения бронхов. А есть противовоспалительные препараты, которые снимают отеки и воспалительную реакцию. Поэтому в данном случае могут использоваться не все ингаляторы", — пояснил он.

Регулярное введение глюкокортикостероидов способствует улучшению состояния COVID-пациентов.

Ингалятор позволяет доставлять лекарство непосредственно в лёгкие.

"Но насчет сокращения лечения на три дня — я про это не знаю. Здесь нужно дождаться клинических исследований", — сообщил он.

В случае если будет доказана эффективность метода, предложенного британскими учёными, то пациентам могут начать выписывать ингаляторы, предположил Крючков.

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