Врач призвала Роспотребнадзор ввести для работников сиесту

Эксперты Роспотребнадзора выступили с предложением сократить продолжительность рабочего дня из-за жары. Данную инициативу в интервью NEWS. ru прокомментировала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам специалиста, данная мера нецелесообразна. Романенко считает, что лучше просто устроить сотрудникам долгий перерыв, который называют "сиестой".

Призыв сократить рабочий день на час — это не совсем корректно, заявила Романенко.

"Что касается кондиционирования помещений, то кондиционеры — это наше благо и благодаря им мы сохраняем оптимальный температурный режим, в котором мы живём и работаем, — пояснила врач.

Однако она напомнила о необходимости пользоваться этими приборами осторожно, так как неправильное использование кондиционеров может нанести ущерб здоровью.

К числу возможных способов защиты от жары также относятся — перенос начала рабочего дня на более ранее. Кроме того, можно ввести "сиесту". В жарких странах это очень популярная мера. Такой перерыв позволяет сотрудникам переждать жару в состоянии покоя.

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