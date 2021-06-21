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Врач призвала Роспотребнадзор ввести для работников сиесту

Здоровье » Здоровье и профилактика

Эксперты Роспотребнадзора выступили с предложением сократить продолжительность рабочего дня из-за жары. Данную инициативу в интервью NEWS. ru прокомментировала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач призвала Роспотребнадзор ввести для работников сиесту

По словам специалиста, данная мера нецелесообразна. Романенко считает, что лучше просто устроить сотрудникам долгий перерыв, который называют "сиестой".

Призыв сократить рабочий день на час — это не совсем корректно, заявила Романенко.

"Что касается кондиционирования помещений, то кондиционеры — это наше благо и благодаря им мы сохраняем оптимальный температурный режим, в котором мы живём и работаем, — пояснила врач.

Однако она напомнила о необходимости пользоваться этими приборами осторожно, так как неправильное использование кондиционеров может нанести ущерб здоровью.

К числу возможных способов защиты от жары также относятся — перенос начала рабочего дня на более ранее. Кроме того, можно ввести "сиесту". В жарких странах это очень популярная мера. Такой перерыв позволяет сотрудникам переждать жару в состоянии покоя.

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Жара в офисе? Требуйте сиесту!
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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