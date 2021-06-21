Врачи назвали симптомы "индийского" варианта коронавируса

Врачи рассказали об основных симптомах "индийского" штамма COVID-19. Ранее сообщалось, что этот вариант коронавируса, который мутировал ещё раз, преобладает среди новых случаев в Москве.

По словам инфекциониста Абудла Гафура, у заболевших "индийским" штаммом наблюдаются:

частая диарея;

тромбы, которые провоцируют гангрену;

нарушение слуха.

По сведениям Express, инфекционисты в Великобритании отмечают, что новая мутация COVID-19 значительно чаще приводит к госпитализации, то есть болезнь протекает намного тяжелее, чем в прошлом году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.