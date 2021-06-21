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Врачи назвали симптомы "индийского" варианта коронавируса

Здоровье

Врачи рассказали об основных симптомах "индийского" штамма COVID-19. Ранее сообщалось, что этот вариант коронавируса, который мутировал ещё раз, преобладает среди новых случаев в Москве.

По словам инфекциониста Абудла Гафура, у заболевших "индийским" штаммом наблюдаются:

  • частая диарея;
  • тромбы, которые провоцируют гангрену;
  • нарушение слуха.

По сведениям Express, инфекционисты в Великобритании отмечают, что новая мутация COVID-19 значительно чаще приводит к госпитализации, то есть болезнь протекает намного тяжелее, чем в прошлом году.

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Что такое антитела?
Автор: Артём Пермяков
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