Маммолог раскрыла причины боли в груди у женщин

Многие представительницы прекрасного пола хотя бы раз испытывали боль в молочных железах. О причинах возникновения данного симптома рассказала врач — онколог-маммолог Наталья Яковлева.

По словам специалиста, одной из причин этого вида боли могут быть предменструальный синдром или овуляция.

"В этот период циклически бывают боли в молочных железах. Повторяются они из месяца в месяц. Называется это масталгия, то есть боль в молочных железах", — пояснила специалист.

В некоторых случаях боль в молочных железах может быть спровоцирована приёмом некоторых лекарств. В частности, такими лекарствами являются комбинированные оральные контрацептивы и антидепрессанты, сообщает сайт Москва 24.

Неправильно подобранный бюстгалтер тоже может спровоцировать боль в груди. Это связано с тем, что в таком случае происходит нарушение крово- и лимфообращения в молочной железе, вследствие чего возникает отёк.

Физическая нагрузка также может вызвать боль в груди.

"Причиной боли в молочных железах может также быть такое заболевание, как фиброзно-кистозная мастопатия. Как правило, это заболевание беспокоит женщин молодого возраста", — добавила маммолог.

В случае выявления уплотнений или нагрубаний в груди, появления на белье нехарактерных выделений тёмного или красного цвета, нужно незамедлительно обратиться к врачу, заключила специалист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.