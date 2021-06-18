Многие представительницы прекрасного пола хотя бы раз испытывали боль в молочных железах. О причинах возникновения данного симптома рассказала врач — онколог-маммолог Наталья Яковлева.
По словам специалиста, одной из причин этого вида боли могут быть предменструальный синдром или овуляция.
"В этот период циклически бывают боли в молочных железах. Повторяются они из месяца в месяц. Называется это масталгия, то есть боль в молочных железах", — пояснила специалист.
В некоторых случаях боль в молочных железах может быть спровоцирована приёмом некоторых лекарств. В частности, такими лекарствами являются комбинированные оральные контрацептивы и антидепрессанты, сообщает сайт Москва 24.
Неправильно подобранный бюстгалтер тоже может спровоцировать боль в груди. Это связано с тем, что в таком случае происходит нарушение крово- и лимфообращения в молочной железе, вследствие чего возникает отёк.
Физическая нагрузка также может вызвать боль в груди.
"Причиной боли в молочных железах может также быть такое заболевание, как фиброзно-кистозная мастопатия. Как правило, это заболевание беспокоит женщин молодого возраста", — добавила маммолог.
В случае выявления уплотнений или нагрубаний в груди, появления на белье нехарактерных выделений тёмного или красного цвета, нужно незамедлительно обратиться к врачу, заключила специалист.
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