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Как сохранить здоровый сон в жаркую погоду, рассказали эксперты

Здоровье » Здоровье и профилактика

Наступившая жара способна обернуться ночным кошмаром — буквально, если в спальне нет кондиционера. Что делать, чтобы нормально высыпаться в жаркую погоду?

Как сохранить здоровый сон в жаркую погоду, рассказали эксперты

Существует несколько простых способов сохранить прохладу в спальне в жаркое время года, и открывать окна настежь — далеко не всегда самый разумный выход.

"Оптимальная температура для комфортного дома составляет 21 градус — всё, что выше этого, может создать душную среду обитания", — говорят эксперты.

Правильный матрас

"Матрас с высоким содержанием натуральных наполнителей, таких как шерсть, хлопок или бамбук, часто является отличным выбором для тех, кто страдает от сна в жару, поскольку они, как правило, прохладнее, а также естественно гипоаллергенны", — сообщают специалисты.

Постельное бельё

"Чистые хлопчатобумажные простыни обладают сенсорными преимуществами и, будучи естественно дышащими, помогают регулировать температуру и уровень влажности во время сна, предотвращая ужасное ощущение липкости, которое вы можете испытать с синтетическими волокнами", — советуют профессионалы.

Кроме того, на летний период рекомендуется сменить одеяло на более лёгкое, сделанное также из натуральных, дышащих материалов.

Количество света

Оптимальным вариантом специалисты считают деревянные жалюзи. Они помогают регулировать количество света, проникающего в комнату. Дерево также действует как естественный теплоизолятор, оставляя горячий воздух снаружи. Если же хочется полностью заблокировать поступление света, можно использовать светонепроницаемые шторы, приводит рекомендации экспертов Express.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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