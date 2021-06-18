Вирусологи: антитела и перенесённый COVID-19 не отменяют прививку

Многие россияне не торопятся делать прививку от COVID-19, мотивируя тем, что они уже переболели или у них уже есть антитела.

Вакцинация

Однако, вирусологи утверждают, что антитела и перенесенный "ковид" не отменяют прививку. Кроме того, следует знать о том, что у многих переболевших антитела не образуются.

Сейчас врачи уже лучше изучили новый вирус и пришли к выводу, что чем раньше сделана прививка, тем лучше.

Доказано, что наличие антител не является противопоказанием для прививки от COVID-19, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Более того, ни в одной инструкции к вакцине нет противопоказаний для переболевших.

Титр антител не важен

Как сообщает телеканал "360", титр антител — это своего рода проявитель, который помогает врачам выявить антитела в сыворотке крови, оценить их количество и разнообразие, а также понять, как с ними соотносится сила иммунного ответа организма.

Прививку можно делать при любом титре антител, пояснил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Заведующий кафедрой иммунобиотехнологии СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников отметил, прививки разных марок можно совмещать, так как они сочетаются друг с другом. Но предварительно следует проконсультироваться с врачом.

Нужны ли привитым маски?

По словам Красильникова, если бы вирус не мутировал, то после второй инъекции уже через 20 дней маски можно было бы не носить.

Медицинская маска

"Но вирус меняется, появляются все новые и новые штаммы. Им может быть недостаточно того иммунного ответа, который человек получил после вакцины. Поэтому маску лучше носить", — заключил он.

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