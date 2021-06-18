Многие россияне не торопятся делать прививку от COVID-19, мотивируя тем, что они уже переболели или у них уже есть антитела.
Однако, вирусологи утверждают, что антитела и перенесенный "ковид" не отменяют прививку. Кроме того, следует знать о том, что у многих переболевших антитела не образуются.
Сейчас врачи уже лучше изучили новый вирус и пришли к выводу, что чем раньше сделана прививка, тем лучше.
Доказано, что наличие антител не является противопоказанием для прививки от COVID-19, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Более того, ни в одной инструкции к вакцине нет противопоказаний для переболевших.
Как сообщает телеканал "360", титр антител — это своего рода проявитель, который помогает врачам выявить антитела в сыворотке крови, оценить их количество и разнообразие, а также понять, как с ними соотносится сила иммунного ответа организма.
Прививку можно делать при любом титре антител, пояснил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Заведующий кафедрой иммунобиотехнологии СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников отметил, прививки разных марок можно совмещать, так как они сочетаются друг с другом. Но предварительно следует проконсультироваться с врачом.
По словам Красильникова, если бы вирус не мутировал, то после второй инъекции уже через 20 дней маски можно было бы не носить.
"Но вирус меняется, появляются все новые и новые штаммы. Им может быть недостаточно того иммунного ответа, который человек получил после вакцины. Поэтому маску лучше носить", — заключил он.
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