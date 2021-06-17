Капуста и шпинат замедляют процесс старения мозга

Употребление некоторых продуктов положительно отражается на работе мозга, замедляя возрастные изменения. К такому выводу в результате исследования пришла специалист по питанию Фрэнсис Ларджмен-Рот.

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на листовые овощи. Так, потребление капусты, салата и шпината позволяет замедлить процесс снижения когнитивных функций. Особенно это актуально для людей пожилого возраста.

Также на работу мозга благотворно влияют виноград и грецкие орехи.

Важную роль в защите мозга от преждевременного старения играют антоцианы, витамины С и К, а также марганец, которые содержатся в свежей чернике. Не менее полезными свойствами обладает оливковое масло, которое является источником фенолов.

А вот потребление выпечки, сладости и газированных напитков негативно влияет на работу мыслительного органа, предупреждают учёные из Университета Бата. Такие продукты вызывают воспаления и повреждение нейронных связей.

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