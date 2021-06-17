Леонид Рошаль призвал сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Врач Леонид Рошаль поддержал идею введения обязательной вакцинации от COVID-19. Он похвалил власти Москвы и регионов за ужесточение антикоронавирусных мер и введение частичной обязательной вакцинации.

По его словам, во многих странах вакцинацией охвачено до 60% населения. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в России, когда растёт число заражённых, а смертность от инфекции не снижается, нужно привить как можно больше людей.

"Необходимо нам от слов переходить к делу, и я поддерживаю тех, кто или секторально, или целиком предлагает вакцинацию сделать обязательной", — подчеркнул он.

Многие люди уже сделали прививку с "минимальными" осложнениями, отметил врач. Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", сам Рошаль тоже сделал прививку — у него два дня держалась температура и немного болела рука.

"Но сейчас у меня есть антитела, и я на какой-то период защищен. Если будут падать антитела — привьюсь еще раз", — сказал он.

Рошаль призывает рассеивать мифы о вакцинации и привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию о прививках. Также он напоминает россиянам о необходимости соблюдать масочный режим.

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