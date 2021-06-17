Терапевт объяснила, сколько воды нужно пить в жару

В Москве в ближайшие выходные, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 32 градусов тепла.

В такую погоду день следует начинать со стакана воды, рекомендует врач-терапевт Надежда Чернышова. Специалист советует пить тёплую воду, так как она лучше усваивается и быстрее приносит результат.

В жару организм человека активно теряет воду через кожу, чтобы охладиться. Поэтому на прогулку нужно брать с собой бутылку воды.

"Лучше всего пить обычную питьевую воду, негазированную и несладкую, без любых добавок. Она лучше всего утоляет жажду", — отметила Чернышова.

Чтобы определить, сколько воды нужно пить, следует ориентироваться на своё самочувствие. Как только возникает ощущение жажды, нужно сразу сделать несколько глотков, сообщает сайт Москва 24.

Особенно нуждаются в воде дети и пожилые люди, поэтому к их водному балансу следует относиться особенно внимательно.

Также врач напоминает о том, что в жарку погоду нужно носить головные уборы и дышащую одежду из натуральных материалов.

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