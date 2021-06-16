Подмосковные врачи диагностируют у детей тяжёлые формы COVID-19

В последнее время у детей стали чаще диагностировать тяжёлые формы COVID-19, сообщил в интервью "Радио 1" главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

"У нас сейчас находится двухлетний ребёнок на кислородной поддержке с двухсторонней ковид-пневмонией", — пояснил он.

В регионе пока не вводили новых ограничений, но жители должны сами осознавать необходимость соблюдения противоэпидемических мер, считает Осипов.

Однако контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции всё же будет усилен. Школьные выпускные вечера будут проходить на открытом воздухе.

"В Московской области отменяются массовые мероприятия, усиливается контроль за ношением масок. Школьные выпускные вечера будут проводиться на открытом воздухе. Пока такие меры. В Москве в парках запретили садиться на лавочки. У нас пока таких ограничений нет. Но, думаю, что каждый сам должен понять, что не нужно контактировать. Вчера я был в городе и видел, что народ у нас не понимает ситуации", — заключил врач.

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