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Проценко: коронавирус мутировал -проверенные методы лечения не работают

Здоровье

COVID-19 значительно мутировал, и теперь его гораздо труднее лечить, чем раньше. 

Проценко: коронавирус мутировал -проверенные методы лечения не работают

Об этом рассказал главврач подмосковной Коммунарки Денис Проценко, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

“Есть ощущение, что вирус меняется”, - пояснил Проценко. - Проверенные методы лечения гиперинфляции, или, как мы ее называем, цитокиновых бурь, часто оказываются неэффективными. Это заставляет нас думать, что вирус также изменился и мутировал за эти полтора года”.

По словам Проценко, больница Коммунарки сейчас заполнена большим количеством пожилых пациентов, а также людей с избыточным весом или диабетом. Кроме того, коллективный иммунитет в столице по-прежнему составляет менее 50%.

СТАТИСТИКА 

Согласно официальным данным, в пятницу в России было зарегистрировано 12 505 новых случаев заболевания по всей стране – самый высокий показатель с 22 февраля.

Столица несет на себе основную тяжесть последней волны: всего за 24 часа было выявлено 5 853 новых случая заражения – 47% от всех зарегистрированных случаев. В Москве проживает 10% населения страны.

Однако, пожалуй, самое тревожное, что распространение коронавируса в Москве, измеряемое так называемым R-курсом, за последние 24 часа взлетело до 1,6 – самого высокого показателя с 30 сентября прошлого года.

В минувшие сутки (данные на полночь, 13 июня) в России

  • зарегистрировано 9436 новых случаев заражения,
  • 501 летальный исход заболевания.

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Рикошет / Рост заболеваемости COVID-19 в России
Автор: Ольга Лебедева
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