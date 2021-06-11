Раскрыты опасные для здоровья свойства рукколы

Руккола обладает огромным количеством полезных свойств, так как в ней содержатся кальций, витамин К и С, бета-каротин, железо, магний, фолиевая кислота и цинк.

Также руккола — источник глюкозинолаты, защищающие от развития онкологических заболеваний, нормализующие работу пищеварительного тракта. Кроме того, руккола отлично повышает иммунитет, сообщает ИноСМИ.

Однако людям, страдающим заболеваниями почек, от рукколы следует отказаться. Дело в том, что содержащаяся в этой зелени щавелевая красота провоцирует образование камней в почках.

Также руккола противопоказана людям, принимающим кроворазжижающие препараты. Витамин К способен ослабить эффект от этих лекарств. Не стоит употреблять рукколу при гастрите и заболеваниях печени и желчного пузыря.

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