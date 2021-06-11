"Снижение зрения и слуховые галлюцинации": раскрыты опасные последствия COVID-19

Последствия COVID-19 могут быть страшнее самого заболевания. Такое мнение в интервью "Радио 1" высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Среди последствий перенесённой короновирусной инфекции могут быть проблемы с памятью, ухудшение зрения и даже слуховые галлюцинации.

Это связано с повреждением кровеносных сосудов и нервных клеток.

"В мозгу из-за повреждения сосудов могут появляться опухолевидные гелеобразные образования, "пропотевшие" через повреждённые кровеносные сосуды, и из-за этого может страдать и зрение, и память", — пояснил специалист.

Кроме того, COVID-19 негативно влияет на настроение.

Вирус повреждает нервы, поэтому у пациента могут быть нарушения обоняния и слуха.

Например, он может ощущать какие-то непонятные запахи.

Через некоторое время всё это восстанавливается.

Ускорить реабилитацию может специально разработанный курс восстановления после COVID-19, добавил Жемчугов.

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