Как предотвратить заболевания глаз и мозга

Американский офтальмолог Рудрани Баник обращает внимание на интересный факт:
В доказательство доктор приводит несколько фактов о том, что глаз и мозг взаимосвязаны на многих уровнях:
Вывод однозначен: нужно заботиться о здоровье глаз. А как это сделать, офтальмолог рассказала в статье, опубликованной в журнале «Интегративное здоровье».
Пять рекомендаций по поддержанию здоровой зрительной системы
1. Питание
Насыщенная растениями диета: ежедневно есть не менее 5 стаканов красочных овощей и фруктов, чтобы обеспечить разнообразие витаминов, минералов, антиоксидантов и биофлавоноидов, необходимых для поддержания хорошего зрения.
2. Гидратация - увлажнение
Вес вашего тела в фунтах (1 фунт = 0,45 кг) разделите на два. Это число приблизительно равно тому, сколько унций жидкости вы должны получать ежедневно. (1 унция = 28,35 гр).
Еще одним показателем того, хорошо ли вы увлажнены, является цвет вашей мочи. Она должна быть светло—желтого соломенного цвета-если ваша моча темно-желтого, оранжевого или даже коричневого цвета, вы, скорее всего, обезвожены.
Вы можете достичь адекватного увлажнения, употребляя продукты с высоким содержанием воды. Многие овощи и фрукты обладают увлажняющими свойствами и содержат клетчатку, которая удерживает воду и способствует пищеварению и выведению токсинов.
Многочисленные исследования показали, что люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, имеют более низкий риск развития заболеваний, угрожающих зрению.
4. Ограничение воздействия токсинов окружающей среды
Воздействие токсинов, таких как сигаретный дым, загрязнение воздуха, тяжелые металлы, бытовая химия и плесень, может увеличить риск заболеваний глаз и мозга.
Терапевтические продукты:
5. Защита от коротковолнового синего света
Большая часть синего света, которому мы подвергаемся, исходит от солнца: это полезный синий свет, который помогает регулировать наш цикл сна-бодрствования и настроение. Однако искусственные источники синего света от экранов, мониторов и даже энергосберегающих ламп могут привести к проблемам со здоровьем и глазами.
Смягчение воздействия синего света с помощью экранных фильтров, приложений для фильтрации света, линз с блокировкой синего света и умных ламп также может быть весьма полезным, особенно за два часа до сна.
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