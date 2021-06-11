Как предотвратить заболевания глаз и мозга

Американский офтальмолог Рудрани Баник обращает внимание на интересный факт:

на самом деле мы не видим глазами, а мозгом.

В доказательство доктор приводит несколько фактов о том, что глаз и мозг взаимосвязаны на многих уровнях:

Анатомически глаз является прямым продолжением нашего мозга и считается частью центральной нервной системы.

Помимо этой структурной связи, 30% нашего мозга посвящено функционированию нашей зрительной системы.

Эти зрительные пути в узкоспециализированных частях мозга позволяют нам видеть грубое и тонкое разрешение, форму, цвет, глубину, контраст и движение.

Наш мозг также отвечает за движение глаз и использование зрительной информации для поддержания равновесия.

Вывод однозначен: нужно заботиться о здоровье глаз. А как это сделать, офтальмолог рассказала в статье, опубликованной в журнале «Интегративное здоровье».

Пять рекомендаций по поддержанию здоровой зрительной системы

1. Питание

Насыщенная растениями диета: ежедневно есть не менее 5 стаканов красочных овощей и фруктов, чтобы обеспечить разнообразие витаминов, минералов, антиоксидантов и биофлавоноидов, необходимых для поддержания хорошего зрения.

Необходимы витамины группы В, омега-3 жирные кислоты и витамин D.

2. Гидратация - увлажнение

Вес вашего тела в фунтах (1 фунт = 0,45 кг) разделите на два. Это число приблизительно равно тому, сколько унций жидкости вы должны получать ежедневно. (1 унция = 28,35 гр).

Еще одним показателем того, хорошо ли вы увлажнены, является цвет вашей мочи. Она должна быть светло—желтого соломенного цвета-если ваша моча темно-желтого, оранжевого или даже коричневого цвета, вы, скорее всего, обезвожены.

Вы можете достичь адекватного увлажнения, употребляя продукты с высоким содержанием воды. Многие овощи и фрукты обладают увлажняющими свойствами и содержат клетчатку, которая удерживает воду и способствует пищеварению и выведению токсинов.

3. Движение

Многочисленные исследования показали, что люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, имеют более низкий риск развития заболеваний, угрожающих зрению.

Делайте любые упражнения. Продолжительность - от восьми часов в неделю.

4. Ограничение воздействия токсинов окружающей среды

Воздействие токсинов, таких как сигаретный дым, загрязнение воздуха, тяжелые металлы, бытовая химия и плесень, может увеличить риск заболеваний глаз и мозга.

Терапевтические продукты:

крестоцветные овощи и продукты, богатые клетчаткой;

растительные вещества, такие как куркума, корень одуванчика или расторопша;

хелатирующие агенты, такие как древесный уголь.

5. Защита от коротковолнового синего света

Большая часть синего света, которому мы подвергаемся, исходит от солнца: это полезный синий свет, который помогает регулировать наш цикл сна-бодрствования и настроение. Однако искусственные источники синего света от экранов, мониторов и даже энергосберегающих ламп могут привести к проблемам со здоровьем и глазами.

Смягчение воздействия синего света с помощью экранных фильтров, приложений для фильтрации света, линз с блокировкой синего света и умных ламп также может быть весьма полезным, особенно за два часа до сна.

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