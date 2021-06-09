Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться заражения мукормикозом

Принято считать, что чёрная плесень опасна для здоровья, так как может спровоцировать развитие мукормикоза. Этот миф развеял врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Видео на эту тему он опубликовал на своём YouTube-канале.

Заразиться этим заболеванием можно только при сочетании нескольких факторов. К их числу относятся — слабый иммунитет, диабет второго типа, неправильное лечение стероидами и высокое содержание железа в крови.

Как избежать заражения мукормикозом

По словам Комаровского, чтобы избежать заражения, нужно просто следить за своим здоровьем, а при работе с почвой не забывать надевать средства защиты — перчатки, респираторы и костюмы.

Также Комаровский опроверг слух о том, что мукормикоз стремительно распространяется по миру. Он объяснил, что рост заболевших в Индии связан с пандемией коронавируса, дефицитом белка и избытком железа у жителей страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.