Принято считать, что чёрная плесень опасна для здоровья, так как может спровоцировать развитие мукормикоза. Этот миф развеял врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Видео на эту тему он опубликовал на своём YouTube-канале.
Заразиться этим заболеванием можно только при сочетании нескольких факторов. К их числу относятся — слабый иммунитет, диабет второго типа, неправильное лечение стероидами и высокое содержание железа в крови.
По словам Комаровского, чтобы избежать заражения, нужно просто следить за своим здоровьем, а при работе с почвой не забывать надевать средства защиты — перчатки, респираторы и костюмы.
Также Комаровский опроверг слух о том, что мукормикоз стремительно распространяется по миру. Он объяснил, что рост заболевших в Индии связан с пандемией коронавируса, дефицитом белка и избытком железа у жителей страны.
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