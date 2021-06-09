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Активная, здоровая сексуальная жизнь может задержать менопаузу

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология

Если в жизни женщины нет секса, то тело может решить, что ему больше не нужна овуляция и поставить процесс на паузу – менопаузу.

Таковы результаты исследования , проведенного учеными из Университетского колледжа Лондона. Респондентами стали 3 тысячи женщин, их репродуктивное здоровье врачи наблюдали в течение десяти лет.

Большинство женщин, участвовавших в исследовании, были замужем или состояли в отношениях, и их средний возраст на момент начала исследования составлял 45 лет.

В процессе наблюдения было обнаружено, что те, кто занимался сексом каждую неделю, имели более низкие шансы пережить раннюю менопаузу по сравнению с теми, кто занимался сексом менее одного раза в месяц:

  • у тех, кто регулярно занимается сексом, вероятность наступления менопаузы в возрасте 51 года на 28% меньше, чем у их сверстниц;
  • те, кто занимался сексом ежемесячно, имели на 19% меньше шансов пережить менопаузу, чем те, кто занимался сексом менее одного раза в месяц.

 Для целей обследования сексуальная активность определяется как половой акт, ласки и прикосновения, самостимуляция и оральный секс.

Наиболее частой моделью сексуальной активности среди опрошенных женщин была еженедельная – об этом сообщили 64% респондентов.

Почему активная сексуальная жизнь может задержать менопаузу?

менопауза, климакс
 

По мнению исследователей, если женщина не занимается сексом – и, следовательно, нет никаких шансов забеременеть – ее тело может решить прекратить направлять энергию в овуляцию. Во время овуляции у женщины нарушается иммунная функция, что делает организм более восприимчивым к заболеваниям.

Одна из гипотез заключается в том, что женские тела пытаются сберечь энергию, чтобы использовать ее в других целях, например, для ухода за внуками.

 “Гипотеза бабушки” предполагает, что менопауза развивалась для того, чтобы помочь матерям иметь больше детей. Бабушки, согласно теории, могли бы помочь своим отпрыскам иметь больше собственных детей, помогая заботиться о существующих внуках.

Соавтор исследования Рут Мэйс предупредила, что нет поведенческих вмешательств, которые могут предотвратить репродуктивное прекращение, и что менопауза неизбежна.

 “Тем не менее, эти результаты являются первоначальным признаком того, что время менопаузы может быть адаптивным в ответ на вероятность забеременеть», - отметила она.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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