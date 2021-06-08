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Лимонады и соки ухудшают память и уменьшают размер мозга

Здоровье » Здоровье и профилактика

Газированные напитки вредны не только для сердца. Их употребление негативно отражается и на работе мозга. К такому выводу пришли учёные из университетов Джорджии и Южной Калифорнии.

Лимонады и соки ухудшают память и уменьшают размер мозга

Специалисты провели исследование, в ходе которого изучили влияние сладких, газированных напитков на работу той части мозга, которая отвечает за восприятие информации и память. В результате выяснилось, что они приводят к преждевременному уменьшению мозга.

Проверено на крысах

Эксперимент проводился на лабораторных крысах, сообщает "Наша версия" со ссылкой на собственный источник.

Грызунов из первой группы кормили пресной пищей, а грызунам из второй в еду добавляли сладкую воду. В итоге животные из второй группы хуже запоминали контекст, в котором раньше видели знакомый объект. По мнению специалистов, это связано с кишечными бактериями, которые увеличивают свою популяцию в сахарной среде.

Учёные из Бостонского университета также доказали, что любовь к сокам и лимонадам способствует уменьшению объёмов мозга.

Анализируя мозговую деятельность более 4 тыс. американцев, употреблявших каждый день более двух стаканов сахаросодержащих напитков, учёные обнаружили у них признаки ускоренного старения мозга и другие симптомы болезни Альцгеймера.

Специалисты советуют отказаться от употребление сладких напитков и утолять жажду простой питьевой водой, в которую можно добавить дольку лимона.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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