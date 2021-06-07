Содержащееся в зелёном чае вещество убивает коронавирус

В зелёном чае содержится вещество, способное бороться с COVID-19. К такому выводу пришли британские учёные из Медицинской школы Университета Суонси.

С помощью искусственного интеллекта они провели исследование уже известных природных соединений, которые можно использовать в лечении коронавирусной инфекции, и обнаружили, что в зелёном чае содержится галлокатехин. Это вещество может быть эффективно в борьбе с "ковидом", пояснил Суреш Моханкумар.

Специалистам ещё предстоит провести соответствующие доклинические и клинические исследования, чтобы доказать его безопасность.

Природные продукты, проверенные тысячелетиями, и в современном мире играют важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Научная работа опубликована в издании RSC Advances.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.