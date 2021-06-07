В зелёном чае содержится вещество, способное бороться с COVID-19. К такому выводу пришли британские учёные из Медицинской школы Университета Суонси.
С помощью искусственного интеллекта они провели исследование уже известных природных соединений, которые можно использовать в лечении коронавирусной инфекции, и обнаружили, что в зелёном чае содержится галлокатехин. Это вещество может быть эффективно в борьбе с "ковидом", пояснил Суреш Моханкумар.
Специалистам ещё предстоит провести соответствующие доклинические и клинические исследования, чтобы доказать его безопасность.
Природные продукты, проверенные тысячелетиями, и в современном мире играют важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями.
Научная работа опубликована в издании RSC Advances.
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